Cresce la preoccupazione per le sorti di Zaky, lo studente dell’Università di Bologna fermato in Egitto. Castaldo (M5S): “Chiediamo il rilascio immediato. Non permetteremo un nuovo caso Regeni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cresce la preoccupazione per le sorti dello studente egiziano di 27 anni, iscritto a un master dell’Università di Bologna e attivista per i diritti Lgdt, arrestato in Egitto nei giorni scorsi. Patrick George Zaky, è stato fermato all’aeroporto del Cairo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il ragazzo, secondo quanto ha riferito Amnesty International, è un attivista per i diritti delle persone Lgbt ed era rientrato in Egitto per una visita alla sua famiglia che si trova a Mansoura. Zaky sarebbe stato accusato, ha riferito sempre Amnesty, di “diffusione di notizie false, incitazione a proteste, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza”. “Purtroppo, nelle ultime ore, – ha detto l’europarlamentare del M5S e vicepresidente del Parlamento europeo Fabio ... lanotiziagiornale

