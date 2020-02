Coronavirus, vertice a Palazzo Chigi: task force e misure per le imprese (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella mattinata di lunedì 10 febbraio il governo ha convocato un tavolo interministeriale per discutere sulla task force e sulle misure a sostegno delle imprese. La riunione di Palazzo Chigi è volta a contrastare la diffusione di allarmismi rispetto al Coronavirus. Presenti al tavolo il ministro della Salute, Roberto Speranza, degli Esteri Luigi Di Maio, e anche dell’Economia, Roberto Gualteri, oltre che il commissario straordinario Angelo Borrelli. Coronavirus, tavolo a Palazzo Chigi Giuseppe Conte, qualche settimana fa aveva ricordato che “dobbiamo intervenire per contenere questo impatto”. A tale riguardo, il Pd e il M5s hanno voluto organizzare un tavolo interministeriale a Palazzo Chigi per discutere sulla diffusione del Coronavirus. Verranno studiate, dunque, la task force e alcune misure da attuare a sostegno delle imprese. Secondo il governatore di Banktalia Ignazio ... notizie

