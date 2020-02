Ciro Ferrara, dai campi di Serie A allo showbiz. I pettegolezzi, gli spot e il siparietto tra suo figlio e Ibrahimovic (Di martedì 11 febbraio 2020) Ciro Ferrara nasce nel 1967 a Napoli. E’ stato uno dei migliori difensori del decennio ’80-’90. In carriera ha vestito grandi maglie come quelle di Napoli e Juventus. Ha inoltre collezionato quarantanove presenze nella Nazionale italiana. Vincitore di sette scudetti è tra i calciatori più decorati della Storia della Serie A. Nel 1997 è stato candidato anche al Pallone d’Oro classificandosi 33°. Ferrara si è dimostrato uno dei calciatori più forti della sua generazione. Conclusa la parentesi da difensore, Ferrara ha intrapreso quella da allenatore. Nel 2005 è entrato a far parte dello staff della Nazionale italiana come collaboratore di Marcello Lippi. Ha partecipato alla spedizione vincente in Germania nel 2006 e in seguito ha allenato Juventus, Italia Under 21, Sampdoria e Wuhan Zall. L’ex difensore è molto amico del collega Fabio Cannavaro: i due, che hanno ... calcioweb.eu

