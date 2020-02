Chi era River Phoenix, il fratello di Joaquin e divo di Hollywood morto per droga a 23 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel ritirare l'Oscar come miglior attore protagonista per Joker, Joqauin Phenix ha ricordato il fratello River. Grande promessa e talento del cinema americano tra gli anni 80 e 90, volto indimenticato di Stand By Me, Indiana Jones e Belli e dannati, morì a soli 23 anni per un'overdose di droga davanti al fratello. fanpage

