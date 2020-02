“Amore mio!”. Luciana Littizzetto risponde al citofono e si presenta proprio “lui”. E lei impazzisce… La sorpresa a Che tempo che fa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Irriverente, geniale, divertentissima. Parliamo di Luciana Littizzetto che durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, in collegamento dalla sua abitazione con lo studio, ha scherzato e fatto battute sul festival di Sanremo, in particolar modo con l’amatissimo maestro Beppe Vessicchio. Non solo, ha inscenato una gag al citofono, ironizzando sul noto episodio riguardante il leader della Lega. A suonare però il citofono dell’attrice e presentatrice torinese era il maestro e direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, che è arrivato a sorpresa a casa della conduttrice. Durante il collegamento con Luciana Littizzetto, ancora assente in studio per via di un infortunio alla gamba, è andata in onda una simpatica gag all’interno della sua abitazione. Naturalmente prima della scenetta si è parlato solo di Sanremo, (ironia su Fabio Fazio, con tanto di fotomontaggio del conduttore, vestito con la ... caffeinamagazine

