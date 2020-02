Zingaretti: "Sulla prescrizione punto d'arrivo" (Di domenica 9 febbraio 2020) “Sulla prescrizione mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo che ci permette ora di riaccendere l’agenda per il lavoro e la crescita, lo sviluppo e gli investimenti, Sulla scuola, l’economia e il lavoro ripartendo da uno spirito che deve essere unitario”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine della sua partecipazione alla Bit, a fieramilanocity. “Non se ne può più di polemiche e di picconate - ha aggiunto - gli italiani si aspettano una comunità che produca i fatti. Ora avanti tutta per dare risposte a un Paese che se lo aspetta”.“La legge Bonafede cambierà. Come e quando cambierà dipende dalle arzigogolate tattiche parlamentari. Ma noi NON ci fermeremo finché gli avvocati e i magistrati continueranno a dire che le proposte di Bonafede sono incostituzionali. Ci ... huffingtonpost

