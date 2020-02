Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la tappa di oggi in tv (9 febbraio): orario, programma, percorso (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella giornata odierna assisteremo alla quinta ed ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, con 98.5 km da percorrere per raggiungere il traguardo finale situato in Plaza del Ayuntamiento a Valencia. La frazione comporterà la fine di questa splendida Volta a la Comunitat Valenciana 2020 di ciclismo su strada maschile che ci ha regalato grandissime emozioni sia dagli atleti favoriti che dai ciclisti meno attesi. La tappa, come la più classica delle ultime frazioni di una grande corsa, presenterà un percorso non troppo lungo e prevalentemente pianeggiante. Nei progetti degli organizzatori, la frazione con partenza a Paterna, avrà la funzione di passerella finale per il leader della classifica generale. I velocisti, se ancora in buona condizione dopo le fatich dei giorni precedenti, dovrebbero avere vita facile nel traguardo di Plaza del Ayuntamiento che si presta alla più ... oasport

zazoomblog : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 quarta tappa in DIRETTA: Pogacar attacca ai -3 km all’arrivo! - #Volta… - Johnpatriota016 : RT @Tiz_Cycling: Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - Stage 4 [LIVE STREAM] - gloritaisa : RT @Tiz_Cycling: Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - Stage 4 [LIVE STREAM] -