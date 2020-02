Virus cinese: aereo da Wuhan a Londra con 8 italiani. Ma non c’è il ragazzo di Grado (Di domenica 9 febbraio 2020) E' successo che un aereo proveniente da Wuhan avesse a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuati dalla Cina in seguito alla diffusione del CoronaVirus. E' atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Tra loro non c'è il 17enne studente di Grado che è ancora alle prese con la febbre firenzepost

