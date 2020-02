VIDEO Valentino Rossi: “Test positivi, la Yamaha sta lavorando bene: c’è una bella atmosfera” (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentino Rossi si ritiene molto soddisfatto al termine dei Test MotoGP a Sepang e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “E’ stato un test positivo perché abbiamo lavorato bene. Poi la cosa buona è che Yamaha sta lavorando bene, c’è una bella atmosfera. Ho lavorato bene col mio team, c’è una bella atmosfera, ci siamo trovando bene. Per quanto riguarda la moto abbiamo migliorato rispetto all’anno scorso, per alcune cose siamo soddisfatti per altre no ma possiamo ancora migliorare. In Qatar sarà interessante perché con queste moto cambia molto da pista a pista“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO Valentino Rossi, DICHIARAZIONI TEST MOTOGP: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” ... oasport

