Video Diodato vincitore Sanremo 2020 | “Fai rumore” sbanca il Festival

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Il 38enne valdostano ha preceduto sul podio Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari con la canzone "Fai rumore". Il nativo di Aosta rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Contest, dove lo scorso anno Mahmood si classificò secondo. LA CLASSIFICA FINALE DI Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann Gabriella Martinelli e Lula Fasma Marco Sentieri Matteo Faustini CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci Rancore Junior Cally Giordana Angi Michele Zarrillo

