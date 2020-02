VIDEO Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”: riviviamo la canzone (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato si è classificato al primo posto in finale all’Ariston con “Fai rumore”! Il 70° Festival di Sanremo è terminato oggi, sabato 8 febbraio: al teatro Ariston nel corso della quinta ed ultima serata i 23 Campioni rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan hanno riproposto i loro brani. C’è stata, per la prima volta nell’edizione 2020 tra i Campioni, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente hanno avuto un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Una volta proclamati i primi tre classificati tutti i voti delle cinque serate sono stati azzerati e si è proceduti ad una nuova votazione, con la medesima metodologia appena esposta. VIDEO Diodato Festival DI Sanremo 2020 CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Diodato View this post on Instagram @Diodatomusic ... oasport

LaStampa : #Sanremo2020, ecco qual è il significato della canzone di Diodato 'Fai rumore' #Sanremo70 @DiodatoMusic ?? - LaStampa : Ecco chi vincerà #Sanremo2020: #Gabbani, #Elodie o #Diodato? Le scelte dei nostri inviati @alicetta @robypava ??… - LaStampa : ?? #Sanremo2020, #Diodato vince il 70° festival della canzone italiana con 'Fai rumore' #Sanremo70 @DiodatoMusic ??… -