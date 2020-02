Toro, Longo guarda all’infermeria: «Abbiamo bisogno di Ansaldi, Baselli e Zaza» (Di domenica 9 febbraio 2020) Toro, il neo tecnico Longo guarda all’infermeria con speranza: «Abbiamo bisogno che Ansaldi, Baselli e Zaza ci offrano alternative» Aveva sognato di certo un esordio migliore, Moreno Longo. Che, a margine della sconfitta casalinga contro la Samp, ha rivolto uno sguardo all’infermeria del Toro. Nella speranza di ritrovare presto alternative in una rosa al momento ridotto all’osso. «Siamo felici per il rientro di Ansaldi, perché ci garantisce un’alternativa in più – le parole di Longo -. Anche se avrei preferito non farlo entrare oggi, perché aveva lavorato poco con la squadra. Ma in questo momento Abbiamo bisogno di recuperare giocatori importanti fermi per infortunio, come anche Baselli e Zaza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Toro - Mazzarri verso l’esonero : Longo in pole per la sostituzione : Manca ancora l’ufficialità. A Caselle i tifosi hanno atteso la squadra nello scalo blindato dalla polizia, l’uscita da una porta secondaria ha evitato contestazioni

Radio1Sport : ???@Rolly1983, ex granata a #PallaAlCentro con @giorgiomatto: 'Mi piace come Moreno Longo gestisce spogliatoio, è un… - Toro_News : #Torino | Ecco come ha fatto Ranieri a battere Longo ?? - forzatoro8 : RT @luciano_greco: #Ranieri: '#Longo farà capire ai ragazzi che il #Toro è una religione'. Peccato che al loro presidente non siano bastat… -