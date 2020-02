Taglia la testa all’ex suocera: le voci le dicevano di liberare la sua anima (Di domenica 9 febbraio 2020) Dagli Stati Uniti arriva il tragico e raccapricciante racconto di un omicidio: una donna ha decapitato l’ex suocera al termine di una lita. Al processo, ha dichiarato che alcune voci in testa le avevano detto di fare così, in modo da liberare la sua anima. La donna è stata condannata. L’omicidio risale al 2017 I fatti risalgono all’aprile del 2017 e a riportarli sono le fonti locali di Wichita, una cittadina dello stato del Kansas. Qui, il 9 aprile di quell’anno la polizia è stata chiamata da un bambino di 9 anni, perché la madre e la nonna stavano litigando. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una scena raccapricciante: la testa della 63enne Micki Davis era nel lavandino di casa, mentre la madre era in bagno, completamente coperta di sangue.In questi giorni si è tenuto il processo a carico della madre ed ex nuora Rachel Hilyard, accusata di omicidio premeditato di primo ... thesocialpost

