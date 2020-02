Studente arrestato in Egitto: tutto quello che si sa sulle sue condizioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella giornata di sabato le associazioni Amnesty International Italia e la EIPR- Egyptian Initiative for Personal Rights hanno denunciato una situazione gravissima che vede protagonista Patrick George Zaki, Studente 27enne di origine egiziana ma residente a Bologna. Sul caso si sono già attivati i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Secondo quanto riferito da entrambe le associazioni, la situazione del ragazzo è grave, al momento si trova nelle mani della polizia, che lo avrebbe sottoposto a tortura. In molti in queste ore si sono schierati a favore del ricercatore affinché i governi intervengano per evitare un nuovo caso Regeni. È online una petizione dedita alla raccolta firme per la causa del giovane. Patrick George Zaki arrestato Patrick George Zaki ha 27 anni, è originario di Mansoura, città dell’Egitto a 120 km dal Cairo. Il ragazzo è uno Studente ricercatore ... thesocialpost

amnestyitalia : Stiamo seguendo l'arresto di Patrick George Zaky in #Egitto Confermati 15 giorni di detenzione. Deve essere libera… - repubblica : Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna. E' ancora in stato di fermo, 'rischia la tortura' [… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Egitto studente dell'Università di Bologna. Accusato di 'diffusione di notizie false, incitazione a pr… -