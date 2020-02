Spal Sassuolo, Defrel: «Siamo in un gran momento, dobbiamo continuare così» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Gregoire Defrel ha parlato in zona mista dopo il successo del Sassuolo contro la Spal grazie ai gol di Boga e Caputo (Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Tocca a Gregoire Defrel commentare il successo del Sassuolo sulla Spal nell’anticipo delle 12.30. Ecco le parole dell’attaccante neroverde in zona mista. «Siamo in un bel momento e l’abbiamo fatto vedere. Non abbiamo mollato fino alla fine ed è una grande vittoria. Il mister mi ha detto tante volte che posso fare la punta, ma anche l’esterno destro. Stiamo facendo bene tutti, non è facile decidere per il mister ma è meglio così. Siamo tutti pronti, così posSiamo fare più gol». View this post on Instagram Zona mista post #SpalSassuolo⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 6:27am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

