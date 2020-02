Sci alpino in tv oggi, orari superG Garmisch e parallelo Chamonix 2020: startlist, pettorali e programma (Di domenica 9 febbraio 2020) oggi, domenica 9 febbraio, le nevi di Chamonix (Francia) e di Garmisch-Partenkirchen (Germania) saranno protagoniste nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile. Per gli uomini, vi sarà lo spettacolo del gigante parallelo e il risultato non è per nulla scontato, mentre tra le donne grandi attese per i colori azzurri nel superG femminile dove Federica Brignone va a caccia di un altro podio e, perché no, della vittoria, dopo il secondo posto ottenuto in discesa ieri. Fari puntati anche su Sofia Goggia, grande interprete di questa pista. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL superG DI Garmisch CON FEDERICA BRIGNONE DALLE 11.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO) CLICCA QUI PER IL parallelo MASCHILE DI Chamonix ALLE 9.30 E 13.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO) Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, ... oasport

Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -