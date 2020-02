Sanremo | Bugo ricompare in tv | Con Morgan sapevo di prendermi dei rischi

Sanremo 2020 - Bugo si racconta a Domenica In : Dopo il caos scatenato a Sanremo 2020, Bugo ha deciso di raccontare la sua versione della lite con Morgan a Domenica In. Questa sera prevista la risposta a distanza di Morgan dalla D’Urso. Sanremo 2020, Bugo racconta la lite Sanremo 2020 è finito, ma le polemiche resteranno accese a lungo. La lite tra Bugo e Morgan ha catalizzato l’attenzione mediatica in questi giorni, e ora che la kermesse è finita, i due protagonisti della ...

Nicola Savino a L’altro Festival canta “Sincero” con Bugo - dopo la squalifica da Sanremo 2020 : Bugo è stato ospite del programma "L'altro Festival" condotto da Nicola Savino, che tutte le sere è andato in onda subito dopo la messa in onda della kermesse sanremese. Il cantautore, dopo essere stato squalificato dalla gara, in seguito all'inaspettata performance di Morgan che lo ha costretto a lasciare il palco, ha cantato "Sincero" insieme a Savino che si è prestato volentieri e questo gesto.Continua a leggere

Avellino - lite Bugo-Morgan a Sanremo : gaffe del sindaco Festa su Fb : Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sul suo profilo Facebook, ha chiesto le scuse ufficiali per una frase che il cantante Bugo avrebbe pronunciato contro Morgan nella querelle che i due hanno avuto al festival di Sanremo. Ma in realtà il primo cittadino della città campana è caduto in un falso del sito satirico Irpinia Paranoica che, nel territorio, ricalca un po’ il successo avuto da altre realtà più nazionali come Lercio o ...

Sanremo 2020 - a Domenica in c’è Bugo. La frecciatina di Mara Venier a Morgan e alla D’Urso : “Se va lì gli daranno dei soldi - tu invece sei qui gratis” : Mortificato. Così si è definito Bugo per quanto accaduto sul palco di Sanremo tra lui e Morgan. Il cantante è stato ospite di Domenica In e ha parlato brevemente della lite. C’è stata occasione anche per parlare dell’ospitata di Morgan da Barbara D’Urso prevista nella puntata di stasera 9 febbraio. “Morgan andrà dalla D’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data. Tu sei venuto qui in amicizia Bugo”, ha commentato Mara Venier. ...

Sanremo 2020 - Bugo e Morgan gate : non tutti i mali vengono per nuocere : Morgan e Bugo Il Festival di Sanremo 2020 è stato quello delle polemiche fin dalla conferenza stampa di presentazione ma, una volta iniziato, di polemiche vere ce ne sono state solo due. La prima, quella tra Fiorello e Tiziano Ferro, dava fastidio, rischiava di spezzare il bel clima creato da Amadeus, per questo il pubblico di Rai 1 ne ha saputo ben poco: i botta e risposta al veleno hanno viaggiato solo sul web, appena citati nei programmi del ...

Sanremo 2020 - l’ex di Morgan : “Grande mancanza di rispetto verso Bugo” : Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan e madre di sua figlia Lara, ha voluto dire la sua sullo scaz*o dell’ex con Bugo e lo ha fatto in una Instagram story: “Per me – ha detto – è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che per anni hanno cercato di affermare il loro lavoro discografico – in questo caso Bugo – e di tutti quelli che sarebbero voluti essere al posto di Morgan. Come avere una possibilità e ...

Domenica In - Speciale Sanremo 2020 : il caso Bugo Morgan : [live_placement] Andrà in onda oggi una lunga Domenica In nella quale riascoltare, come da tradizione, le 23 canzoni della 70° edizione del Festival di Sanremo direttamente dai protagonisti.La puntata di “Domenica in” sarà in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo Domenica 9 febbraio dalle 14.00 su Rai1 e condotta dalla padrona di casa Mara Venier. Tra una canzone e l’altra, interverranno alcuni opinionisti e giornalisti che avranno modo di ...

Sanremo 2020 - la delusione di Bugo : “Morgan lo conosco da 17 anni” : Questa settimana dedicata alla 70° edizione del Festival di Sanremo si conclude oggi con nuove emozioni. Domenica In, infatti, va in onda oggi pomeriggio direttamente dal teatro palcoscenico della kermesse canora che ieri sera ha visto trionfare Diodato: l’Ariston. A condurre, come di consueto, la “zia” d’Italia Mara Venier, che accoglierà tutti i concorrenti in gara e alcuni giornalisti ed esperti musicali che diranno la loro su questa ...

Morgan contro Bugo - il direttore d’orchestra di Sanremo 2020 dice tutta la verità : Anche oggi in tv si continuerà a parlare dello scontro tra Morgan e Bugo che ha portato all’eliminazione a Sanremo 2020 del brano “Sincero” e Simone Bertoletti ha ritenuto opportuno scrivere la sua verità. Lui è direttore d’orchestra, produttore e coautore del brano; è lui che ha fermato la musica quando Morgan ha cambiato il testo sul palco e Bugo non ha potuto fare altro che andare via. E’ anche lui tra i protagonisti di questa storia che non ...

Sanremo 2020 - Nigiotti racconta cosa stava facendo quando Bugo e Morgan hanno litigato : “L’ho incontrato sulle scale…” : Lo sca**o tra Bugo e Morgan è stato certamente il più “epico” di questa edizione del Festival. Ma mentre sul palco si stava compiendo la grande bagarre, c’è chi si stava preparando all’esibizione. “Ho detto “vado un attimo a fare pipi poi si sale, tanto ci sono Bugo e Morgan, c’è la Pavone e poi ci sono io“. Il racconto è di Enrico Nigiotti che a RadioRai2 ha raccontato il caos scoppiato ...

VIDEO Morgan e Bugo litigio a Sanremo : parole della canzone cambiate - ecco cosa è successo : Pochi dubbi sul ritenere il litigio tra Morgan e Bugo è uno dei tratti “cult” del 70° Festival di Sanremo. Il duo, in gara con il pezzo “Sincero”, era pronto sul palco e spettava a Morgan dare il via alla canzone. Tuttavia, fin dall’inizio qualcosa non ha quadrato: le parole infatti erano diverse. Una improvvisata da parte del cantautore che ha stupito un po’ tutti e soprattutto ha colpito l’attenzione ...

Sanremo 2020 - i momenti che resteranno memorabili del Festival di Amadeus : dalle polemiche al vaffa tra Bugo a Morgan : Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 Antonio Diodato ha vinto e alla fine La 70esima edizione del Festival di Sanremo ha sbalordito anche nei dati di ascolto. Iniziato sotto una cattiva stella per via delle polemiche che hanno fatto seguito alle affermazioni del direttore artistico Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione, il Festival ha in realtà registrato la migliore media di ascolti da vent’anni a questa ...

Sanremo 2020 - Morgan : Bugo si vendica e l’ex lo attacca : La squalifica di Morgan da Sanremo 2020 e la lite con Bugo continuano a infiammare il Festival di Amadeus. E Jessica Mazzoli, ex compagna del cantante, lo attacca su Instagram. La quarta serata della kermesse è stata caratterizzata da un colpo di scena: l’eliminazione della coppia dalla lista dei 24 Big. Una decisione presa quando Morgan, salito sul palco per esibirsi, ha cambiato il testo della canzone, scatenando l’ira di Bugo che ...

Sanremo 2020 - a dicembre la follia di Morgan contro l'orchestra : con Bugo era finita malissimo da mesi : Di questo Festival di Sanremo condotto da Amadeus non dimenticheremo mai la lite tra Morgan e Bugo, la rissa e gli insulti, l'abbandono del palco e la squalifica. Poi le accuse incrociate, durissime, parole pesantissime. E ora, stando a quanto raccontato da un retroscena di Repubblica, si scopre per