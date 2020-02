Piero Pelù, Sanremo 2020, il gesto non passa inosservato, ma cosa ha fatto? (Di domenica 9 febbraio 2020) A Sanremo 2020 Piero Pelù va oltre ogni oltre limite, va in mezzo al pubblico e prende la borsetta di una signora, poi si è tolto il giubbino, ma scopriamo cosa è successo Ancora una volta Piero Pelù, classificatosi quinto a Sanremo 2020, ha dimostrato di avere una grinta incredibile. Il cantante è apparso in ottima forma e ha fatto la sua esibizione al centro palco stupendo tutti per la scritta curiosa sul petto nudo. La scritta portava la frase “Tu 6 molto di +”, che riflette come sempre l’originalità e lo stile rock dell’artista. Ma dopo l’esibizione ha fatto un gesto che non è passato inosservato, qualcosa che ha lasciato sbalorditi. Infatti, durante l’esibizione di Gigante, è andato in platea ed è sceso tra il pubblico per coinvolgere una signora seduta nelle prime file. Il cantante le ha così preso la borsetta argentata e se l’è portata sul palco. Il pubblico, divertito dalla ... kontrokultura

trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO - rtl1025 : ??LA FINALE ?? ??Piero Pelù?? ?? Gigante #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Tu sei il re di tutto e di niente… gigan… - rtl1025 : ??Ordine di uscita quarta serata: Jannacci Rancore Giordana Gabbani Gualazzi Anastasio Pinguini Elodie Riki Dioda… -