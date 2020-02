PATRICK GEORGE ZAYKY TORTURATO COME REGENI?/ Egitto smentisce “studente non italiano” (Di domenica 9 febbraio 2020) Attivista PATRICK GEORGE Zaky arrestato all'aeroporto del Cairo: "TORTURATO COME REGENI", ma l'Egitto smentisce la ong "studente dell'Università di Bologna non è italiano" ilsussidiario

amnestyitalia : Con una lettera all'ambasciatore egiziano a Roma abbiano espresso le nostre preoccupazioni per la situazione di Pat… - amnestyitalia : Stiamo seguendo l'arresto di Patrick George Zaky in #Egitto Confermati 15 giorni di detenzione. Deve essere libera… - demagistris : Solidarietà a Patrick George Zaky,attivista politico,ricercatore egiziano,studente all’università di Bologna,arrest… -