Parma Lazio, scintille fra Inzaghi e D’Aversa dopo il fischio finale (Di domenica 9 febbraio 2020) finale di gara infuocato al Tardini: polemiche per il rigore non concesso al Parma, D’Aversa se la prende con Inzaghi Roberto D’Aversa non digerisce la sconfitta del Parma contro la Lazio di Inzaghi. Il tecnico della formazione crociata, così come il pubblico del Tardini, non ha ben accolto la scelta di Di Bello di non concedere il rigore per trattenuta di Acerbi su Cornelius. Nei minuti finali della gara, l’allenatore biancoceleste si è rivolto all’arbitro, intimandogli così di fischiare la conclusione della gara: «Arbitro! E’ finita, è finita!». Immediata la replica del collega, che ha risposto piuttosto nervosamente: «Simone, non è mai cominciata!». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

