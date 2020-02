NBA 2020, i risultati della notte (9 febbraio): Toronto non si ferma più, bene Milwaukee e Lakers. Crollano i Clippers (Di domenica 9 febbraio 2020) Sono nove le partite della notte NBA. Ad aprire il programma sono stati i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. La squadra con il miglior record della lega ha superato brillantemente per 111-95 gli Orlando Magic grazie ad una super prestazione del proprio fenomeno greco, che ha sfiorato la tripla doppia, chiudendo con 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. A questi si aggiungono i 23 punti di Brook Lopez e i 21 di Khris Middleton, che ci mette anche 13 rimbalzi. Ad Orlando non sono bastati i 21 punti di Nikola Vucevic (anche 14 rimbalzi) e i 20 di Terrence Ross. Restando sempre nella Eastern Conference. Non si fermano più i Toronto Raptors, che hanno portato a quattordici la striscia di vittorie consecutive. Davvero un momento magico per i canadesi, che hanno superato in volata i Brooklyn Nets per 119-118 grazie ai 29 punti di Fred VanVleet e ai 20 di Pascal Siakam. Brooklyn ha avuto un ... oasport

abscbnsports : Kobe ???? Gianna LA will host a public memorial on Feb. 24 for Kobe Bryant, Gianna Bryant, Payton Chester, Sarah Che… - LiaCapizzi : Per Kobe Bryant un omaggio senza fine in Italia, da Nord a Sud. Il grazie più grande arriva dal 'suo' basket: dai… - SkySport : #Kobe Bryant. le emozioni dei #Lakers e dello Staples Center alla prima senza di lui. VIDEO -