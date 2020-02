Napoli-Lecce, Gattuso nel post gara: “Perchè a volte non si va al VAR?” (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande rammarico in casa Napoli per la sconfitta interna rimediata contro il Lecce. Non sono mancate le polemiche arbitrali a fine gara, con un Gattuso apparso amareggiato ai microfoni. Queste le sue parole in conferenza stampa. Quale sarà la prima cosa che dirà alla squadra? “Ci rivedremo tutta la partita insieme. Bisogna lavorare sulla compattezza, su annunsare il pericolo. Nei primi 30 minuti abbiamo avuto 5-6 palle gol, poi alla prima pressione che non viene bene si perdono le sicurezze. In questo momento perdiamo subito le sicurezze, la squadra va in paura. Vedremo cosa stiamo combinando”. Il Napoli è fragile? “Posso capire se prendiamo gol a campo aperto, se spingiamo con entrambi i terzini, se siamo messi male… Invece siamo là e non c’è cattiveria, non c’è una grande pressione. Puoi ... anteprima24

