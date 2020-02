“Ma che fai!”. Sanremo, Piero Pelù ogni oltre limite: il gesto non passa inosservato (Di domenica 9 febbraio 2020) Ottavo in ordine di esibizione dell’ultima serata di Festival, Piero Pelù ha dimostrato di essere rimasto il solito ‘diablo’. Il siparietto di cui il nonno rock è stato artefice è iniziato bene: con il suo “Bonsoir ragazzacci” il cantante si è piazzato in centro palco mostrando una curiosa scritta sul petto nudo, recante la frase “Tu 6 molto di +”. Con il suo Gigante, Piero Pelù ha dato prova di non avere perso il suo caratteristico stile rock, inimitabile e unico nel suo genere. Poi, dopo l’esibizione, è accaduto qualcosa di imprevedibile e il ‘diablo’ ha dato il meglio di sé. Vediamo cosa è successo. Due giorni fa Piero Pelù è stato il primo artista in gara a lamentare le lunghe attese pre-esibizione. Infatti si è sfogato sulla lunghezza del Festival di Sanremo, inserendosi nella polemica scatenatasi tra Fiorello, Tiziano Ferro e ... caffeinamagazine

trash_italiano : CHE FAI RUMOREEEEEE QUIIIIIIIIII, E NON LO SO SE MI FA BENE SE IL TUO RUMORE MI CONVIENE MA FAI RUMOREEEEEEE SIIIII… - borghi_claudio : La faccia di bronzo di conte è senza confini. Stamattina all'Eurogruppo dicono che il testo è chiuso, che si prese… - trash_italiano : I carabinieri che si esibiscono ma che in realtà sono stati chiamati per impedire che qualcun altro dei concorrenti… -