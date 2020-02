LIVE Sport, DIRETTA 9 febbraio: Quartararo chiude in vetta i test di Sepang, bene gli azzurri nelle qualificazioni di Chamonix (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 9 febbraio: orari e programma 11.00 MOTOGP – Fabio Quartararo ha chiuso al comando la terza giornata dei test di Sepang, confermando il suo ottimo stato di forma, davanti a Crutchlow e Rins, quarto Bagnaia, quinto Rossi, sesto Petrucci. Fuori dalla top 10 Marquez, Dovizioso e Vinales CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.40 SCI DI FONDO – Alexander Bolshunov vince anche la 15km mass start di Falun e ormai vede la Coppa del Mondo generale CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.15 SCI ALPINO – Ottima Italia nelle qualificazioni del gigante parallelo di Chamonix. Al comando dopo le due run ci sono due azzurri, Giovanni Borsotti ha chiuso con il miglior tempo totale (41”24), precedendo di 12 centesimi il compagno di squadra Luca de Aliprandini. Davvero una super prestazione dei due azzurri, che ora ... oasport

