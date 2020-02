Frank Cho arriva al Comicon di Napoli (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Fumettista Frank Cho sarà ospite della fiera che si terrà dal 30 Aprile al 3 Maggio alla Mostra d’Oltremare. di Piero Lombardi – Annuncio incredibile per il Comicon di Napoli. Il Fumettista Frank Cho sarà ospite della fiera che si terrà dal 30 Aprile al 3 Maggio alla Mostra d’Oltremare. Cho ha lavorato con le più grandi case editrici come Image Comics, Marvel e DC oltre ad aver partecipato a svariati progetti indipendenti. Sono degni di nota i suoi lavori di Shanna the She Devil del 2005, New Avengers, Spider-Man, Liberty Meadows e Mighty Avengers. Frank Cho è conosciuto in tutto il mondo per il suo stile realistico e altamente dettagliato, recentemente ha riscosso un enorme successo per le sue copertine di Harley Queen per la DC. L'articolo Frank Cho arriva al Comicon di Napoli proviene da 2A News. Scritto da Redazione 2anews

