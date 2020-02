Coronavirus: due bambini portati per precauzione allo Spallanzani (Di domenica 9 febbraio 2020) I due bambini erano tra i 56 rimpatriati da Whuan a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo aver registrato alcune linee di febbre, sono stati trasferiti per precauzione all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Coronavirus, due bambini trasportati allo Spallanzani I due piccoli hanno 2 e 8 anni ed erano nel gruppo dei 56 in quarantena alla Cecchignola. Sono stati accompagnati dal padre allo Spallanzani. Per il primo dei bambini il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Sul secondo il test è in corso in questo momento. Dallo Spallanzani ieri sera hanno fatto sapere che il test alla quale era stata sottoposta una donna in quarantena alla Cecchignola è risultato negativo. Atterrato aereo in Gran Bretagna con italiani Atterrato l’aereo decollato da Whuan con a bordo 200 persone tra cui otto italiani. Il ... notizie

AmbCina : Questa infermiera lavora nel reparto di quarantena del #coronavirus ed è in isolamento da due settimane. Il suo fid… - Agenzia_Ansa : Due bambini in quarantena alla #Cecchignola sono stati ricoverati allo #Spallanzani a #Roma, hanno la febbre. Uno d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: due bimbi in quarantena portati allo Spallanzani -