Coreografia Inter-Milan, spettacolo mozzafiato nelle due curve [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Coreografia Inter-Milan – La gara è iniziata da poco: ciò che ogni appassionato chiede è… spettacolo. In campo, ovviamente, perché sugli spalti c'è già. Come ogni anno, le due curve riescono a regalare coreografie da togliere il fiato. "Nella tua blasfemia versione della leggenda qualcosa non torna. La storia di Milano insegna: Sant'Ambrogio sconfisse il Diavolo che nella colonna perse le corna" si legge nella Coreografia della Curva Nord nerazzurra. Diventato poi Sant'Ambrogio che schiaccia il Diavolo all'ingresso in campo delle due squadre. Risponde quella rossonera con "Inter Merda" realizzato con le torce dei cellulari e la successiva Coreografia con la scritta "Interista Zabetta". Di seguito le FOTO.

