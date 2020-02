Chi è Diodato, il vincitore di Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) (Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) Antonio Diodato, anzi, semplicemente Diodato, è sempre stato quello bravo. O meglio, quello bravo che fa cose belle, “ma l’italiano medio non capisce quelli come lui”. Diodato, per intenderci, è il classico cantautore che piace alla critica, ma arranca con la casalinga di Voghera (tanto per rimanere in Liguria). Classe 1981, nato ad Aosta ma di origini pugliesi (Taranto) e romano d’adozione, ha iniziato a muovere i primi timidi passi nella fredda Stoccolma della musica lounge. Laurea al Dams in Cinema, televisione e nuovi media, il primo album E forse sono pazzo arriva nel 2013, un anno più tardi è tra le Nuove proposte di Sanremo con la canzone Babilonia. Arriva secondo dietro a Rocco Hunt, però si porta a casa il premio della giuria di qualità. Lo nota Fabio Fazio e lo vuole a Che tempo che fa. Per fare che cosa? Andare su e ... wired

Corriere : Diodato, le canzoni e la storia con Levante (che avrebbe ispirato «Fai rumore»): chi è ... - rtl1025 : #Sanremo2020 Sul podio (in ordine sparso) Pinguini Tattici Nucleari, Diodato e Francesco Gabbani. Chi vincerà? ??… - repubblica : Sanremo 2020, ecco chi è Diodato, il vincitore del 70esimo Festival di Sanremo -