Caso Gregoretti, Salvini: per la Germania era a rischio la sicurezza nazionale (Di domenica 9 febbraio 2020) Mancano pochi giorni al decisivo voto del Senato sul via libera al processo a Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. L’ex Ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona, ma ora sembra che la sua strategia difensiva sostenga che a bordo c’erano persone ritenute sospette per la sicurezza nazionale. Di tutto questo ne sarebbe stata a conoscenza anche la Germania. La lega indecisa se votare a favore o contro Man mano che ci si avvicina al fatidico momento, crescono le insicurezze sull’esito del voto al Senato per il processo a Matteo Salvini. È solo una delle probabili 2 votazioni in programma: il leader della Lega affronterà la Giunta delle Immunità anche sul Caso Open Arms, a fine mese.Intanto però, numerose fonti riportano che l’esito del voto del Senato sembra incerto: Salvini insisterebbe per affrontare i giudici di Catania, forte della sua linea difensiva. Meno certi ... thesocialpost

