Calciomercato Napoli | quanti osservatori a Verona per Kumbulla | si rischia la beffa

Calciomercato – De Laurentiis non accontenterà il belga - Mertens lascia Napoli : Calciomercato – Ai titoli di coda il rapporto tra Mertens – De Laurentiis Ancora...

Calciomercato – Lozano puo' lasciare Napoli a giugno : Calciomercato – L'avventura di Hirving Lozano al Napoli potrebbe essere già molto vicina Calciomercato...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “è fatta per l’attaccante del Napoli - Sarri accontentato” : Calciomercato Juventus – Stagione fino al momento molto importante in casa Juventus, il club bianconero guida il campionato di Serie A ed in Champions League e Coppa Italia è intenzionata ad arrivare fino in fondo. In attesa della partita della ventitreesima giornata contro il Verona continuano a circolare voci anche sul futuro, nel dettaglio aggiornamenti per la prossima stagione e che riguardano l’attacco. La dirigenza ...

Calciomercato Napoli - Dries Mertens a Roma : rinnovo alla Filmauro o trattativa con i giallorossi? : Il tema del rinnovo di Dries Mertens col Napoli è destinato a tenere banco ancora a lungo. Nel frattempo, il belga si gode quelle che potrebbero essere le ultime gioie in azzurro, come il goal di lunedì scorso alla Sampdoria. Nelle ultime ore il giocatore era a Roma nella sede e alcune indiscrezioni suggeriscono che dovesse recarsi alla sede della Filmauro per parlare con Aurelio De Laurentiis. Da escludere l’ipotesi del viaggio di piacere ...

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano è un caso : cessione quasi sicura : Continua a far parlare di sé Hirving Lozano. L’acquisto più costoso della storia del Napoli non ha ancora onorato l’investimento pesante fatto su di lui. Una stagione tutt’altro che positiva per il messicano. Dopo l’arrivo all’ombra del Vesuvio, è arrivato subito il goal contro la Juventus. Poi il giocatore è rimasto francamente lontano dagli standard di alto livello che tutti si aspettavano dopo il versamento di 42 ...

Calciomercato Napoli - la situazione sul rinnovo di Dries Mertens rimane ferma : Dries Mertens è tornato ed andato subito in goal contro la Sampdoria, con una bella conclusione dalla lunghissima distanza a porta sguarnita. Un’esultanza liberatoria, quella del belga a Marassi, ma di rinnovo non si parla ancora. La scadenza del contratto si sta avvicinando sempre di più. Il Napoli sta provando a smussare gli angoli per cercare di convincerlo, offrendo un biennale da oltre 4 milioni di Euro. Il giocatore, però, vorrebbe ...

Calciomercato Napoli - per Jeremie Boga c’è un problema : “Il Chelsea può riscattarlo a giugno” : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa di Jeremie Boga, obiettivo di mercato del Napoli. A fine stagione, però, il Chelsea avrà la possibilità di riacquistarlo e sarà un bel problema per le società contendenti. “Il Chelsea può riscattarlo a giugno. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati con loro prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace come abbiamo fatto ...

Calciomercato Napoli - bloccato Kumbulla per giugno : le ultime : Calciomercato Napoli, bloccato Kumbulla per giugno: le ultime Come si legge nell'edizione odierna del Corriere...

Calciomercato Napoli - Koulibaly obiettivo numero uno del Manchester United : Calciomercato Napoli: secondo i media britannici, il difensore azzurro è considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso Calciomercato estivo, Harry Maguire. Calciomercato Napoli | Il Manchester United vede in Kalidou Koulibaly il rinforzo ideale per la propria difesa. Secondo i media britannici, il difensore del Napoli e’ considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso ...

Calciomercato Napoli - il retroscena su Sofyan Amrabat : i motivi del rifiuto alla maglia azzurra : Il Napoli aveva trovato l’accordo con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat, ma non ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Il marocchino aveva deciso di accettare la corte della Fiorentina, di cui vestirà la maglia a partire dalla prossima stagione, non solo per motivi di ingaggio. Cristiano Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo momento. A meno di 24 ore dalla fine del mercato, è stato fatto ...

Calciomercato Napoli - José Callejon a un passo dalla cessione : Se il discorso per il rinnovo di Dries Mertens è ancora aperto, come intuibile per José Maria Callejon dovrebbe arrivare la cessione. Dopo 7 anni da protagonista e stakanovista l’esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Da tempo la questione tiene banco nell’ambiente azzurro. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia ...

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik rifiutano le condizioni per il rinnovo : I due polacchi del Napoli Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik continuano a trattare con la società per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Sull’ingaggio non ci sarebbero problemi. Al centrocampista è stato offerto un prolungamento fino al 2024 per 2 milioni di Euro a stagione (quasi il doppio dell’ingaggio attuale). Per l’attaccante c’è uno stipendio da 3 milioni di Euro. Il vero problema è rappresentato dal nodo ...

Napoli - per Sportmediaset il Calciomercato invernale è da 7 - 5 : La redazione di Sportmediaset coha fornito i propri voti al mercato delle varie squadre della Serie A, premiando soprattutto gli azzurri. 8 assegnato all’Inter per il colpo di Christian Eriksen, mentre il Napoli prende un bel 7,5. “Pochi conoscevano Diego Demme qualche settimana fa, ma adesso è chiaro che l’arrivo di questo centrocampista è stato altamente positivo per l’equilibrio tattico della squadra. Il tutto a un ...