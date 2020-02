Calcio, la SPAL saluta Leonardo Semplici, in arrivo Gigi Di Biagio sulla panchina degli estensi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo quanto scritto dall’ANSA, pur in assenza di ufficialità da parte della società estense, Leonardo Semplici, dopo la sconfitta odierna della SPAL in casa contro il Sassuolo per 1-2, non sarà più l’allenatore della prima squadra e verrà sollevato dall’incarico per tentare una difficile rincorsa alla salvezza. Per evitare la retrocessione in Serie B, la dirigenza avrebbe già individuato il successore, ovvero Gigi Di Biagio, attualmente senza panchina sin dall’addio alla Nazionale Under 21. Mancano i crismi dell’ufficialità in quanto il nuovo tecnico deve ancora accettare il contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza proposto dalla società. Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare in nottata, in quanto Di Biagio si starebbe dirigendo a Ferrara. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca ... oasport

