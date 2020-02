Autostrade per l’Italia con georadar e laser per controllare 587 gallerie: 113 nel Tronco di Firenze (Di domenica 9 febbraio 2020) Per limitare al massimo gli effetti sul traffico, tutti gli interventi vengono organizzati prevalentemente durante l’orario notturno, interrompendo la viabilità dalle 22.00 alle 6.00, per riaprire al traffico durante le ore diurne. Con l’attività a pieno regime, ogni notte saranno circa 200 i tecnici impiegati contemporaneamente nelle diverse sessioni di ispezione firenzepost

carlosibilia : Per decenni i Benetton hanno fatto con #Autostrade affari d'oro. Inizia tutto il 1999 con la privatizzazione, guar… - matteorenzi : Basta populismo su questioni tragiche, come su autostrade. Per Genova vogliamo che chi ha sbagliato paghi, ma la ri… - fattoquotidiano : LE SARDINE DAI BENETTON Polemiche e presa di distanze nel movimento per l’incontro a Fabrica col padrone di Autost… -