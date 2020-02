Alberto Urso si lamenta dopo Sanremo, interviene Selvaggia: fischi a Domenica In (Di domenica 9 febbraio 2020) Alberto Urso a Domenica In ferito dopo le critiche di Sanremo: fischi per i consigli di Selvaggia Lucarelli dopo il Festival di Sanremo 2020 Alberto Urso è soddisfatto a metà. Il vincitore di Amici 2019 è contento di questa esperienza e dell’affetto del pubblico ma certe critiche dei giornalisti l’hanno molto ferito. E il cantante … L'articolo Alberto Urso si lamenta dopo Sanremo, interviene Selvaggia: fischi a Domenica In proviene da Gossip e Tv. gossipetv

