Torna dalla Cina e i genitori lo mettono in quarantena: “C’è l’isteria, la mia gente non mi vuole” (Di sabato 8 febbraio 2020) Per Cosimo, docente di inglese in un ateneo della Cina, quello del coronavirus sembrava già un lontano incubo quando è arrivato a Brindisi dalla Cina. Eppure sceso dall’aereo, con il desiderio di riabbracciare la famiglia, quello che si è trovato davanti sono stati i genitori con le mascherine, che si tenevano a debita distanza, e una macchina messa a disposizione per andare in quarantena. Cosimo ora si trova in un appartamento vuoto di uno zio a Matino, nel Leccese. In questa provincia almeno 10 persone si trovano in auto-quarantena per prevenire la diffusione del Coronavirus. Tra di loro, l’unico italiano è Cosimo (gli altri sono 9 cinesi Tornati dal proprio Paese), che oltre alla ‘auto-reclusione’ deve anche subire il “pregiudizio della gente di Parabita”, il paesino del Leccese di circa 9.000 abitanti in cui è nato e dove abita ancora la sua ... meteoweb.eu

