Selvaggia Lucarelli risponde a Fiorello: “Non siamo amici” (Di sabato 8 febbraio 2020) C’è un’altra faida che sta segnando il 70° Festival di Sanremo, oltre a quella che vede protagonisti Bugo e Morgan, a da diverse ore si parla di uno scontro a distanza tra Fiorello e Selvaggia Lucarelli in merito a quanto riferito dalla giornalista sull’attore sulla questione Tiziano Ferro. Selvaggia Lucarelli risponde a Fiorello Durante la coferenza stampa di oggi, Fiorello è tornato sulla vicenda che ha visto coinvolti lui e Tiziano Ferro e quell’articolo pubblicato dalla Lucarelli su di lui. L’attore ha dichiarato che, a suo parere, la giornalista non avrebbe dovuto riferire quelle parole in quanto per lui sono state confidenze ad un’amica. Selvaggia Lucarelli non ci sta e su TPI ribatte con poche semplici parole: “Oggi apprendo di essere un’amica di Fiorello“. La Lucarelli ha poi continuato affermando che il contenuto di quella conversazione non è mai stata una ... thesocialpost

stanzaselvaggia : Da sempre, chi lo conosce, sa che c’è solo una cosa che Fiorello teme più di una telefonata di notte di Marco Baldi… - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… - trash_italiano : Fiorello parlando con un giornalista: “se io chiamo te e ti dico una cosa, tu la pubblichi?” FIORELLO PRENDE IL CA… -