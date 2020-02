Sanremo 2020: Georgina Rodriguez devolve in beneficenza il suo mega compenso (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 - Il tango di Georgina Rodgriguez (da US Rai) Tiziano Ferro e Rula Jebreal non sono stati gli unici protagonisti del Festival di Sanremo 2020 a decidere di donare in beneficenza tutto o parte del proprio cachet. A quanto pare lo ha fatto anche Georgina Rodriguez, che è salita sul palco nella terza serata per la modica cifra di centoquarantamila euro. Sanremo 2020: i 140mila euro percepiti dalla Rodriguez vanno all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino Sembrerebbe che la compagna di Cristiano Ronaldo abbia deciso di devolvere all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino l’intera cifra, ma al momento ancora non ci sono conferme ufficiali. Una mossa fatta dunque senza clamore, perchè buongusto vuole che la beneficenza si faccia in silenzio, ma che di fatto mette a tacere quanti si sono indignati per quel compenso, ritenuto troppo altro o ... davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -