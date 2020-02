Sanremo 2020, Bugo e Morgan squalificati: il commento di Elettra (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo e Morgan sono stati squalificati da Sanremo 2020 per “defezione”: la reazione di Elettra Lamborghini alle parole di Amadeus è clamorosa. La giovane, infatti, stava seguendo l’esibizione da dietro le quinte in attesa di raggiungere il palco dell’Ariston. All’improvviso, però, cala il silenzio e la cantante si appassiona a quanto sta accadendo. Morgan ha cambiato il testo di Sincero e ha umiliato Bugo, che ha lasciato il palco. Bugo e Morgan squalificati: reazione Elettra Intervistata da Andrea Delogu e Ema Stokholma per Radio 2, Elettra Lamborghini ha reagito in modo particolare dopo aver appreso la notizia che Bugo e Morgan sono stati squalificati. Mentre parlava della sua esibizione, infatti, si è interrotta improvvisamente: “Io spero non mi sia uscita una tetta – diceva -. Ho il copricapezzoli è imbarazzante, orribile, non vedo ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -