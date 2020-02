Mara Venier scende le scale di Sanremo scalza | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Per la prima volta Mara Venier scende le scale di Sanremo 2020. La signora della Domenica non era mai stata sul palco dell’Ariston nel corso della gara e non si era mai sottoposta al rito della scalinata. Mara Venier accompagnerà Amadeus nella serata. Poi, domani pomeriggio – intorno alle 14 – sarà lei la protagonista assoluta della giornata con Domenica In, speciale Sanremo. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la finale: segui il LIVE di Giornalettismo Mara Venier scende le scale di Sanremo 2020 a piedi nudi Mara Venier ha scelto di scendere le scale senza scarpe, a piedi nudi. In cima alla scalinata, infatti, Mara Venier ha avuto un attimo di esitazione. La sua scarpa con il tacco, infatti, non era affatto adatta per una discesa impervia come quella della scalinata della scenografia di quest’anno. Per questo, per evitare un capitombolo, Mara Venier ha scelto di ... giornalettismo

trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - _the_jackal : Ma è davvero Mara Venier o è il solito Fiorello con una parrucca? #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -