L’uscita di scena di Bugo è la cosa più bella mai vista a Sanremo

Colpo di scena : Victoria contro Pasquale Laricchia. Accuse pesantissime dopo L’uscita dell’ex dal GF Vip : Pasquale Laricchia, già ex gieffino in passato, è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini. Su di lui si erano scatenate le polemiche per la vicenda legata alle affermazioni di Salvo Veneziano, che hanno poi portato all’esclusione di quest’ultimo dal programma. Pasquale, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini erano finiti sul banco degli imputati per aver riso ...

Addio ad Alex in Grey’s Anatomy - quella di Justin Chambers è L’uscita di scena più pesante dai tempi di Derek : Il pubblico dovrà dire Addio ad Alex in Grey's Anatomy 16: Justin Chambers ha annunciato la sua decisione di lasciare la serie in cui recita ormai da quindici anni, praticamente dal primo episodio. L'attore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di dire Addio al personaggio al termine della stagione in corso. Si tratta della perdita più pesante per i fan della serie dopo quella di Derek Shepherd e Cristina Yang (gli attori Patrick ...

Armando e Veronica - colpo di scena : succede subito dopo L’uscita di scena a Uomini e Donne : Finita. Anzi: già finita. Fuori da Uomini e Donne la coppia non è durata nemmeno 24 ore (di tempi televisivi), dove per ‘fuori’ s’intende dietro le quinte, nemmeno troppo lontano quindi. E dire che quando i due volti del trono over hanno salutato Maria De Filippi e gli opinionisti per conoscersi meglio nella vita vera Tina Cipollari aveva predetto che li avremmo rivisti dopo Natale. Si sbagliava: è successo, clamorosamente, molto prima. I ...

Marani (Sky) : “Se c’è un momento giusto per L’uscita di scena di Ancelotti è questo” : “Se c’è un momento per l’uscita di scena è questo. Questa a sentor di logica potrebbe essere stata la penultima conferenza stampa di Ancelotti”. Matteo Marani analizza nello studio di Sky Sport 24 le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa prima della gara di Champions con il Genk. E ci legge un addio prossimo venturo: “E’ vero che nella seconda parte della conferenza ha parlato con qualche verbo ...

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino poco dopo L’uscita di scena a Uomini e Donne : “È già finita” : In tv ancora non l’abbiamo visto ma le anticipazioni sulle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne parlano chiaro: Veronica Burchielli ha lasciato il trono per Alessandro Zarino, ovvero l’ex tronista che l’aveva scelta poco prima beccandosi il ‘no’. Visto l’epilogo della scelta, Maria De Filippi aveva proposto il posto da tronista alla bella Veronica, che aveva accettato subito. Ma tempo qualche giorno ed è tornata sui suoi ...