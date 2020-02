LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: rimonta da top 15 per Liberatore! Guida Haugan, Gross punta al podio (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO) 13.38: Zenhaeusern all’intermedio ha 42 centesimi di vantaggio 13.36: Il russo Khoroshilov commette qualche sbavatura di troppo sia in alto che nella parte centrale e si inserisce al quarto posto a 54 centesimi 13.33: L’Austria ha trovato un prospetto molto molto interessante! Pertl, che già aveva mostrato ottime cose a Kitzbuehel, scia bene, combatte, perde di un decimo la sfida con Haugan ed è secondo e quindi certo di entrare nella top ten. Attenzione a questo ragazzo 13.32: Inforca nella parte alta il tedesco Strasser che è fuori 13.31: Grande prova del norvegese Haugan che perde mezzo secondo nella prima parte ma guadagna tantissimo nel finale ed è primo con 44 centesimi di ... oasport

SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Federica Brignone seconda e a... - MailSecured : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Federica Brignone seconda e a -190 da Shiffrin nella generale! - OA Sport... - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte, subito in pista Federica Brignone! -