Irlanda, si vota per le legislative

Seggi aperti indove siper le elezioni generali con i sondaggi che prevedono una corsa a tre per il governo della Repubblica. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7 (le 8 in Italia), con 3,3 milioni di cittadini ammessi are dopo una campagna dominata da Brexit, le politiche per la casa e l'assistenza sanitaria. I seggi chiudono alle 22 (le 23 in Italia) e i primi exit poll sono attesi subito dopo.(Di sabato 8 febbraio 2020)