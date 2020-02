Fiat 500 Hybrid e Panda Hybrid | rivoluzione green in formato cittadino

Fiat 500 e Fiat Panda le prime city car FCA equipaggiate con tecnologia mild-hybrid : Motorizzate con il nuovo motore 3 cilindri della famiglia Firefly da 70 CV abbinato all'elettrico BSG da 3,6 kW...

Fiat Panda e 500 - Al volante delle Hybrid - VIDEO : Le Fiat Panda e 500 sono ora disponibili con una nuova motorizzazione mild Hybrid: in questo VIDEO vi raccontiamo come sono fatte e come vanno. Lintervento sul motore è sostanziale: le due vetture adottano per la prima volta il Firefly mille a tre cilindri, che riceve anche uno starter-generatore a 12 V da 3,5 kW (quasi 5 CV), alimentato da una batteria agli ioni di litio da 11 Ah sistemata sotto il sedile di guida. Si parte con le Launch ...

Fiat Panda e 500 Hybrid - Intervista al capo progetto dei propulsori Firefly : Maria Grazia Lisbona è ingegnere meccanico, responsabile powertrain del gruppo FCA e del team che ha sviluppato il nuovo 1.0 Firefly mild Hybrid, allesordio sulle Fiat 500 e Panda. Torinese, da 30 anni alla Fiat, Lisbona gestisce un gruppo di lavoro che include una crescente presenza di giovani ingegneri donne. diventata responsabile tecnica Emea tre anni e mezzo fa.Ingegnere, perché avete cominciato dal mille aspirato tre cilindri?Perché ci è ...

Ecco la Fiat 500 fatta di LEGO : A svelarlo sono alcune indiscrezioni circolate in queste ore sul web, tra cui l'immagine della scatola del set che, quindi, dovrebbe essere praticamente confermato e di imminente annuncio. La macchina italiana dovrebbe essere composta da 960 pezzi.Continua a leggere

Fiat 500 elettrica - Primo sguardo agli interni : La Fiat 500 elettrica è stata nuovamente avvistata durante i collaudi stradali. In attesa di vederla al prossimo Salone di Ginevra, dove sarà svelata in anteprima mondiale, possiamo già dare uno sguardo agli interni della prima auto a batteria di massa del gruppo FCA. Queste foto spia, infatti, mostrano per la prima volta diversi dettagli definitivi dell'abitacolo, a partire dal volante e dal grande schermo dell'impianto di ...

Fiat 500 elettrica - Le foto esclusive del prototipo su strada : Attesa al debutto nel corso dell'anno e appena affiancata dalla Hybrid, la Fiat 500 elettrica è stata nuovamente fotografata durante dei test su strada. Il prototipo è molto diverso da quello avvistato nei mesi scorsi: se prima abbiamo infatti visto un muletto piuttosto abbozzato negli elementi, qui troviamo una vettura molto camuffata ma probabilmente completa.Piattaforma nuova, produzione a Mirafiori. La prima sensazione è che le proporzioni e ...

Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid - l’ibrido secondo Fiat : I primi due modelli ibridi di Fiat montano il nuovo motore 3 cilindri della famiglia Firefly, che eroga 70 CV, abbinato al...

Fiat Panda e Fiat 500 ibride 2020 : prezzo - consumi e scheda tecnica : Fiat Panda e Fiat 500 ibride 2020: prezzo, consumi e scheda tecnica Il prossimo mese di febbraio vedrà la Fiat protagonista: infatti sono pronte all’uscita le nuove Fiat Panda e Fiat 500 ibride. Saranno le prime citycar del gruppo FCA a dotarsi di questa tipologia di motorizzazione, segnando una svolta molto importante per il mercato. Al loro interno agiranno i nuovi motori Firefly 2020 Hybrid di cui abbiamo parlato nell’articolo ...

Fiat - Svelate le versioni ibride di Panda e 500 - VIDEO : La Fiat dà il via all'elettrificazione della gamma presentando la 500 Hybrid e la Panda Hybrid. Si tratta delle prime citycar del gruppo FCA di questo tipo, che danno così il via alla transizione elettrica del marchio italiano e consentono di beneficiare dei vantaggi fiscali e delle facilitazioni per la circolazione nelle aree urbane. Saranno ordinabili dal 10 gennaio con prezzi promozionali a partire da 10.900 euro. Il tre cilindri 1.0 70 CV ...

Fiat 500 e Panda ibride - una piccola rivoluzione : In casa Fiat arriva l'ibrido per 500 e Panda. Due versioni inedite che, dopo le Jeep Compass e Renegade, danno seguito alla strategia di elettrificazione di FCA. Quello del le citycar Fiat è un sistema mild hybrid, compatto, semplice ed economico, che si lega al motore 1.0 FireFly 3 cilindri, cioè la versione aspirata dell'unità turbo che ha debuttato nel 2018 sulla 500X e sulla Renegade. In questa configurazione eroga 70 CV a 6.000 giri e 92 Nm ...

