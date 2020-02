Festival di Sanremo 2020, Morgan fuori controllo durante l’esibizione, bufera all’Ariston (Di sabato 8 febbraio 2020) bufera durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020: Bugo lascia il palco in segno di protesta dopo che Morgan cambia il testo della loro canzone e lo sfida apertamente. Fiorello interviene per cercare di risolvere la situazione. Ecco il video dell’esibizione di Morgan e Bugo. Visualizza questo post su Instagram BUGO ABBANDONA IL PALCO DI #Sanremo2020 DOPO CHE Morgan CAMBIA IL TESTO DELLA CANZONE CON UNA FRASE “ringrazia il cielo che sei su questo palco”. Erano riferite proprio a Bugo oppure no? Un post condiviso da AMICI NEWS (@amicinews19) in data: 7 Feb 2020 alle ore 5:01 PST Sembra finito il sodalizio artistico tra Morgan e Bugo. durante la loro esibizione è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare Bugo che ha deciso di lasciare il palco dell’Ariston. Morgan ha cambiato volutamente le parole della canzone e gliele ... bigodino

