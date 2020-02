Dopo Bugo torna a parlare Morgan e rincara la dose: si dice vittima di violenze per settimane (Di sabato 8 febbraio 2020) Come abbiamo già scritto nel pezzo dedicato alle parole di Bugo nella conferenza stampa dell’8 febbraio 2020 ( che potete leggere qui) la complicata battaglia tra i due finirà nelle sedi opportune, che non sono quelle di un portale web chiaramente. Ma noi siamo qui per raccontare e lo facciamo. Dopo i vari sfoghi della nottata, Morgan ha deciso di indire una contro conferenza stampa, non presentandosi a quella ufficiale dove invece stava parlando Bugo, per ribadire la sua posizione. “Come mai tutto questo interesse? Non vi interessavano più i vestiti di Achille Lauro?” ha detto Morgan che ben sa come il gesto fatto ieri sera, lo stia rendendo invece protagonista ( cosa che non sarebbe successa se la canzone non fosse stata squalificata, restando tra le ultime in classifica). Ci limitiamo comunque a riportare la versione dei fatti di Morgan, ricordando che Bugo, nella sua, non ... ultimenotizieflash

