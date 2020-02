Cristina Marino rivela: «Sarà una femmina, per la gioia del suo papà» (Di sabato 8 febbraio 2020) Luca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina Marino«Sarà una femmina, per la gioia del papà». Cristina Marino, compagna da oltre quattro anni di Luca Argentero, ospite di Verissimo ha parlato per la prima volta della sua maternità svelando, fra l’altro, il sesso del bebè che nascerà la prossima estate: «Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio, e invece… Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose». A Silvia Toffanin la modella ha anche confidato che prima di scoprire di essere incinta stava progettando le nozze con l’attore piemontese: «Dovevamo ... vanityfair

