Conferenza stampa Maran: «Non voglio dare possibilità al Genoa» (Di sabato 8 febbraio 2020) Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Genoa: ecco le parole del tecnico dei sardi Rolando Maran ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari: ecco le sue parole sulla gara. Maran – «Troviamo il Genoa in un momento di entusiasmo per aver cambiato tanto e ritrovato smalto. Mi aspetto una squadra esuberante non vogliamo dar loro la possibilità di sfruttare l’inerzia. Rispetto a un girone fa i numeri sono a nostro favore in queste tre partite, per occasioni e possesso palla. La strada è giusta». CLICCA QUI PER LA Conferenza INTEGRALE SU CAGLIARINEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com calcionews24

