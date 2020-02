Ciuri Ciuri: testo e storia della canzone classica siciliana (Di sabato 8 febbraio 2020) "Ciuri Ciuri" è il mondo in cui durante la settantesima edizione del festival di Sanremo Amadeus ha chiamato per tutto il tempo Fiorello. Ovviamente "Ciuri" significa Fiore ed è anche il motivo per cui questa sera a interpretarlo per dedicarglielo ci ha pensato una delle co-conduttrici, ovvero Diletta Leotta. fanpage

vivica87887951 : Ciuri, comincio a non reggerti chiù #Sanremo2020 - novasocialnews : Ciuri ciuri .... sei grande. @Fiorello #Sanremo2020 #Sanremo #Sanremo #FestivalDiSanremo #Festivaldisanremo2020 - isola_nino : Mamma che fastidio quando lo chiama Ciuri #sanremo2020 -