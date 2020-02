Chi è il filippino picchiato su un bus e accusato di trasmettere coronavirus: in Italia da 23 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Demetrio Elida ha 30 anni, una compagna Italiana e due figli, e fa il cameriere da Golden Wok in viale Marconi a Cagliari. Due sere fa mentre stava tornando a casa è stato picchiato a bordo di un autobus da un gruppo di giovani che, poco prima, l'avevano insultato accusandolo di trasmettere il coronavirus. fanpage

