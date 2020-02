Care Sardine, vi scrivo per chiedervi di continuare così (Di sabato 8 febbraio 2020) di Andrea Taffi Care Sardine, vi scrivo. Come sapete bene, la vittoria del Pd in Emilia Romagna, la riconferma di Stefano Bonaccini a Governatore di quella regione, il blocco dell’onda verde di Matteo Salvini e delle destre tutte sono anche (se non soprattutto) merito vostro. Avete avuto la forza di radunare gente (la più diversa) che in piazza non ci andava più o non c’era mai andata. Avete fatto cantare a tutta quella gente “Bella ciao”, avete fatto capire loro che è bello condividere con gli altri i veri e puri valori di sinistra, quei valori che una sinistra politica oramai annacquata non riesce più a difendere. Avete, Care Sardine, fatto un lavoro magnifico, perché la gente in Emilia Romagna non solo è scesa in piazza, ma poi è andata al seggio e ha votato Stefano Bonaccini (che rappresenta la buona sinistra), ha bloccato Salvini, ha rispedito al mittente ... ilfattoquotidiano

