Bangkok, aereo schiaccia addetto pista dell'aeroporto (Di sabato 8 febbraio 2020) Un Boeing 737 è andato fuori controllo sulla pista dell'aeroporto di Bangkok, schiacciando letteralmente due addetti rimasti nel furgoncino. Niente da fare per uno di loro, morto sul colpo. In gravi condizioni l'altro addetto coinvolto nell'incidente. Bangkok, addetto pista schiacciato da aereo Nella giornata di venerdì 7 febbraio si è consumata una tragedia sulla pista del Don Mueang International Airport di Bangkok, capitale della Thailandia. Un Boeing 737 della compagnia Nok ha perso il controllo, schiacciando due addetti rimasti chiusi nel loro furgoncino. Per uno di loro l'impatto con la fusoliera dell'aereo è stato fatale, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell'altra vittima, ancora viva ma ricoverata in gravissime condizioni. La rottura del rimorchio In queste ore è diventato virale un video che filma la

